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Zerrin Özer'in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Zerrin Özer'in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla sevenlerini şaşırttı. Özer'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Zerrin Özer, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 63 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle adeta bambaşka biri oldu.

NE YAPTIRDIĞINI KİMSE ANLAYAMADI
Yeni klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, imajını değiştirdi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Özer, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı. Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın yoksa photoshop mu?" yorumunu yaptı.

SEDA SAYAN'DAN YORUM GECİKMEDİ
Yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Seda Sayan ise Zerrin Özer'in son haline yorumsuz kalamadı. Fotoğrafa yorum yapan Sayan, "Güzelim benim maşallah sana" dedi.

Zerrin Özer’den tepki çeken paylaşımZerrin Özer’den tepki çeken paylaşımMagazin

 

Etiketler zerrin özer photoshop estetik sosyal medya
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