Zeynep Alkan evine dönemedi

Hamdi Alkan, Hollanda’nın Amsterdam kentinde okuyan kızı Zeynep Alkan’ın corona virüs salgınının Avrupa’da giderek yayılması üzerine Türkiye’ye dönmek istediğini, ancak uçuş yasağına takıldığını söyledi.



Hürriyet'in haberine göre; Alkan, “Uçuşlar durdurulduğu için kızım buraya gelemedi. Evinden dışarı çıkamıyor ama ben moralimi bozmuyorum. Çünkü benim kızım akıllıdır, sadece yumurta yiyerek bile hayatta kalır” dedi.



Oyunculuk yapan Zeynep Alkan'ın geçtiğimiz yıl İtalya'da okuduğunu söyleyen Hamdi Alkan, kızının corona virüsten ağır bir şekilde etkilenen ülkeden ayrıldığı için mutlu olduğunu şu sözlerle söyledi:



“Kendimi bir baba olarak şanslı hissediyorum, çünkü Zeynep geçen yıl Milano’da okuyordu, bu yıl Amsterdam’a geçti. Şimdi sık sık telefonda görüşüyoruz ve ondan günlük rapor alıyorum”



Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel de corona virüs salgını nedeniyle kendi evlerinde aldıkları tedbirleri anlattı:



“Terlik altları, kapı kolları ve prizleri gün içinde sık sık siliyorum. Vücut direncimizin artması için glutatyon desteği alıyoruz. Bir de sabah akşam aç karna gümüş suyu içiyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu ara misafir de kabul etmiyoruz. Gerektiği zaman maske kullanıyoruz. Ancak hep birlikte tedbir alarak üstesinden gelebiliriz bu işin.”