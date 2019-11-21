Zeynep Alkan olay olan dans videosunu böyle açıkladı

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, bir dönem çok konuşulan dans videosuna açıklık getirdi. Söz konusu videoyu insanları güldürmek amacıyla çektiğini belirten Alkan, "Olay farklı yerlere geldi. Babama kadar gitti" dedi.

"GÜZEL ENERJİ VERMEK İSTEDİM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına canlı yayın bağlantısıyla katılan Zeynep Alkan, bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşen dans videosu ile ilgili, "Zaten yorumlarda da bakarsanız beni destekleyen mesajlar vardı. Bu dans olay olduktan sonra ona cevap olarak videolar çektim, 'içimden gelerek, insanları mutlu etmek güzel enerji vermek istedim' dedim." dedi.

"VİDEOYU İNSANLARI GÜLDÜRMEK İÇİN ÇEKTİM"

Hayattaki en sevdiği şeyin insanları güldürmek olduğunu, çocukluktan beri insanları güldürdüğünü belirten Alkan, "Bu videoyu çekme amacım da buydu. Olay farklı yerlere geldi. Babama kadar gitti. Babam da beni bildiği için destekledi. 'Kızım olduğu gibi dans etti. Hep beraber dans edelim' dedi." diye konuştu.

Zeynep Alkan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"ESTETİK YAPTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Ben sosyal medyada içimden ne geliyorsa onu yapıyorum insanlar beni bu yüzden seviyor. Sosyal medya fenomenleri olmak isteyenlere önerim kendiniz gibi olun.

Yüzüme estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Burnumun estetik olduğunu düşünüyorlar ama estetik yok burnumda da… Eğer yüzünü değiştirirsen herkes gibi olamaya başlıyorsun bu da mesleki hayatında senin önünü kapayabilecek bir şey diye düşünüyorum.