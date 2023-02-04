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Zeynep Bastık ''tanıdık'' yeni sevgilisi ile görüntülendi

Zeynep Bastık ''tanıdık'' yeni sevgilisi ile görüntülendi
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Güzel şarkıcı Zeynep Bastık yeni bir ilişkiye adım attı. Zeynep Bastık - DJ Artz aşkı sonunda belgelendi. Bastık'ın yeni aşkı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi çıktı.

Tolga Alkış’tan kısa sürede boşanan Zeynep Bastık son günlerde verdiği iç çamaşırlı pozlarla adından söz ettiriyordu. Bastık şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Sabah'ın haberine göre sahneden kazandığı paralarla gündeme gelen Bastık, önceki gece yeni sevgilisi olduğu iddia edilen DJ Artz (Efe Çelik) ile Şişli’deki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi.

Mekan çıkışı hızlı adımlarla araca binen çift, kırmızı ışıkta durunca görüntülendi. DJ Artz, geçen yıl oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşamıştı.

TOLGA AKIŞ DA AYNI MEKÂNDAYDI

Dj Artz daha önce ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’la yaşadığı beraberlikle dikkatleri üzerine çekmişti. Zeynep Bastık’ın yeni sevgilisiyle eğlendiği mekânda geçtiğimiz yaz boşandığı Tolga Akış’ın da olması dikkat çekti.

 

 

Etiketler zeynep bastık aşk sevgili
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