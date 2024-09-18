Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün dansı gündem oldu

Yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Edis'in Harbiye konserinde ettikleri dans ile dikkatleri üzerlerine çekti.

'Uslanmıyor Bu', 'Mod', 'Ara', 'Dargın', 'Her Yerde Sen' ve 'Lan' gibi parçalarla müzik camiasının popüler isimleri arasına giren Zeynep Bastık, şu sıralar aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

DANS ŞOVLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Şimdilerde dolu dizgin aşk yaşayan Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, Edis konserindeki dans şovlarıyla dikkat çekti.

KONSERE ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Edis'in Harbiye konserine ünlü arkadaşları eşlik etti. Konsere gelen ünlüler arasında Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü, Berrak Tüzünataç, Enis Arıkan ve Hazal Kaya gibi isimler yer aldı.

ÇİFTİN DANS ETTİKLERİ ANLAR GÜNDEM OLDU

Konseri en ön sırada izleyen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti Edis şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Ünlü çiftin dans ettikleri anlar sosyal medyada gündem oldu.