Zeynep Bastık'a alkollü içecek reklamı cezası
Şarkıcı Zeynep Bastık’a Youtube kanalında yayınladığı klipte ‘alkollü içecek reklamı yaptığı’ gerekçesiyle 155 bin 712 TL cezası kesildi.
Zeynep Bastık’a 16 Eylül 2022 tarihinde Youtube kanalında yayınladığı video nedeniyle para cezası verildi.
Posta’da yer alan habere göre, klibin alkollü içecek reklamı içerdiği gerekçesiyle şarkıcıya 155 bin 712 TL ceza kesildi.
10 milyon izlenmesi olan video yayından kaldırıldı.
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