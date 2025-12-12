  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. ''Zeynep Bastık'ın babası'' diye paylaşılmıştı, gerçek ortaya çıktı!

''Zeynep Bastık'ın babası'' diye paylaşılmıştı, gerçek ortaya çıktı

''Zeynep Bastık'ın babası'' diye paylaşılmıştı, gerçek ortaya çıktı
Güncelleme:

Havuz başında dans eden bir kişinin görüntüleri hem güzelliği hem de çok özel sesi ile gönüllere taht kuran güzel şarkıcı Zeynep Bastık'ın babası olduğuna dair sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımlar sonrasında bir açıklama yapan Zeynep Bastık "biz çok güldük ama babam isyan etti" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada havuz başında dans eden bir kişinin videosu "Zeynep Bastık’ın babası" iddiasıyla paylaşılmış ve gündem olmuştu. Şarkıcı Zeynep Bastık ise açıklama yapmış, videodaki kişinin babası olmadığını söylemişti:

"Babam aile grubuna inanılmaz bir haber attı. Bir videoda bir beyefendi havuz başında dans ediyor ve abuk sabuk kendini bilmezler nereden babamı karıştırmak istediklerini asla anlamadığım bir şekilde 'Zeynep Bastık'ın babası' diye bir haber yapmış. Kendisi babam değil. Biz kendi aramızda gülüp geçtik ama video ciddi şekilde yayılım gösteriyor ve babam olup olmaması haricinde beyefendi için de çok çirkin ve kaba yorumlar var. Neyse, çok tatsız. Ama yani bunu açıklamak zorundayım çünkü babam böyle şeylerin içinde bulunmak zorunda değil ve böyle şeylere alışık değil."

 

text-ad
Etiketler zeynep bastık fotoğraf babası zeynep bastık'ın babası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzak Şehir'in ''terminatör'' çıkan güzel oyuncusu mankenleri kıskandırdı Uzak Şehir'in ''terminatör'' çıkan güzel oyuncusu mankenleri kıskandırdı Fatih Altaylı pes etti! Cezaevi sonrası için aldığı radikal kararı duyurdu Fatih Altaylı pes etti! Cezaevi sonrası için aldığı radikal kararı duyurdu Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı 20 yaşındaki hukuk öğrencisinden milyonluk ''TOKİ'' vurgunu! Onlarca kişiyi dolandırdı 20 yaşındaki hukuk öğrencisinden milyonluk ''TOKİ'' vurgunu! Onlarca kişiyi dolandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'e yeni görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'e yeni görev! Geceyarısı aile içi çifte cinayet: Eşini ve bacanağını öldürüp kaçmayı başardı! Geceyarısı aile içi çifte cinayet: Eşini ve bacanağını öldürüp kaçmayı başardı! 26 ilde yapılan ''yıl sonu'' anketinde AK Parti ve CHP arasında dikkat çeken fark! 26 ilde yapılan ''yıl sonu'' anketinde AK Parti ve CHP arasında dikkat çeken fark! Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması ''Köygöçüren'' yüzünden 16 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü! ''Köygöçüren'' yüzünden 16 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü! Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
İmamoğlu'ndan bilirkişi davasına damga vuran sözler: ''Az kaldı, gidiyorlar'' İmamoğlu'ndan bilirkişi davasına damga vuran sözler: ''Az kaldı, gidiyorlar'' Zincirleme faciada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti! Zincirleme faciada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden bir ayrıntı daha... Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden bir ayrıntı daha... Vicdansız hırsız kamerada... Hem paraları çaldı hem de umutları! Vicdansız hırsız kamerada... Hem paraları çaldı hem de umutları! Ela Rümeysa Cebeci'den ''çok özel fotoğraf'' iddialarında sessizliğini bozdu Ela Rümeysa Cebeci'den ''çok özel fotoğraf'' iddialarında sessizliğini bozdu Depoları doldurmayın! Akaryakıta bu kez indirim geliyor Depoları doldurmayın! Akaryakıta bu kez indirim geliyor Türk Lirası'nda faizler değişti... İşte TL mevduatına en yüksek faizi veren bankalar Türk Lirası'nda faizler değişti... İşte TL mevduatına en yüksek faizi veren bankalar Sucuktan peynire, zeytinyağından yoğurda... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! Sucuktan peynire, zeytinyağından yoğurda... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! AK Partili isimden Mehmet Akif Ersoy'a olay gönderme AK Partili isimden Mehmet Akif Ersoy'a olay gönderme Fenerbahçe'den Norveç deplasmanında farklı galibiyet! Fenerbahçe'den Norveç deplasmanında farklı galibiyet!