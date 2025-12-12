''Zeynep Bastık'ın babası'' diye paylaşılmıştı, gerçek ortaya çıktı

Havuz başında dans eden bir kişinin görüntüleri hem güzelliği hem de çok özel sesi ile gönüllere taht kuran güzel şarkıcı Zeynep Bastık'ın babası olduğuna dair sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımlar sonrasında bir açıklama yapan Zeynep Bastık "biz çok güldük ama babam isyan etti" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada havuz başında dans eden bir kişinin videosu "Zeynep Bastık’ın babası" iddiasıyla paylaşılmış ve gündem olmuştu. Şarkıcı Zeynep Bastık ise açıklama yapmış, videodaki kişinin babası olmadığını söylemişti:

"Babam aile grubuna inanılmaz bir haber attı. Bir videoda bir beyefendi havuz başında dans ediyor ve abuk sabuk kendini bilmezler nereden babamı karıştırmak istediklerini asla anlamadığım bir şekilde 'Zeynep Bastık'ın babası' diye bir haber yapmış. Kendisi babam değil. Biz kendi aramızda gülüp geçtik ama video ciddi şekilde yayılım gösteriyor ve babam olup olmaması haricinde beyefendi için de çok çirkin ve kaba yorumlar var. Neyse, çok tatsız. Ama yani bunu açıklamak zorundayım çünkü babam böyle şeylerin içinde bulunmak zorunda değil ve böyle şeylere alışık değil."