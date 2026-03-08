Zeynep Casalini'nin Diyarbakır konseri iptal edildi!

Ünlü şanatçı Zeynep Casalini, Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları kapsamında vereceği konserin iptal edildiğini duyurdu.

Diyarbakır’daki Newroz kutlamalarında sahne alması planlanan sanatçı Zeynep Casalini, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla konser programının iptal edildiğini bildirdi.

"Güvenlik Sorunları ve Gerilim Etkili Oldu"

İptal kararının organizatörlerle yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı fikir birliğiyle alındığını belirten Casalini, sürecin arka planına dair detayları paylaştı. Sanatçı, açıklamasında özellikle dijital medya platformlarında yürütülen süreçlerin ve bu mecralardan yansıyan olumsuz tepkilerin yarattığı güvenlik risklerine vurgu yaptı.

Bölgedeki genel atmosferin ve savaş ortamının getirdiği gerilimin yansımalarının, konser planlamasını etkilediğini belirten Casalini, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dijital medya üzerinden yürütülen kirli politikalar ve bunlardan kaynaklanan güvenlik sorunları, aynı zamanda bölgemizin içinde bulunduğu savaş ortamının yarattığı gerilimin olumsuz yansımaları sonucunda, organizatörle karşılıklı fikir birliği içinde sahne programım iptal edilmiştir."

Diyarbakırlı Hayranlarına Mesaj İptal kararından duyduğu üzüntüyü dile getiren Zeynep Casalini, gelecekte Diyarbakır’da sahne alma isteğini yineledi. Sanatçı, dinleyicileriyle en kısa sürede bir araya gelmeyi umut ettiğini belirterek sözlerini noktaladı.