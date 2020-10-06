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  3. 06 Ekim 2020 17:30

Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketleri ile sosyal medyayı salladı

Deli Yürek dizisiyle bir döneme damga vuran sonra oyunculuğu bırakıp yogaya yönelen Zeynep Tokuş, yaptığı karın kası hareketleri ile sosyal medyayı salladı.

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Deli Yürek dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Tokuş, ekranlardan uzak kalmayı tercih ederek kendisini yogaya verdi. Yoga yaptığı anları sık sık Instagram hesabından da paylaşan 43 yaşındaki Tokuş, son olarak abdominal masaj olarak bilinen bir hareketi yaparken takipçilerine de gösterdi.

Karın kasları içeri çekip geri bırakan Tokuş, akıllara durgunluk veren o anları "Nauli Abdominal masaj ve karın kaslarını güçlendirmek, boşaltım sistemini temizlemek için ideal bir egzersizdir" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

O anları izleyen sosyal medya kullanıcılar, "Resmen karnı konuştu", "Bunu yaparken evrim mi geçiriyorsun" ve "Bu ne böyle" yorumunu yaptı.

sosyal medya , yoga , zeynep tokuş
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