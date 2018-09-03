Ziynet Sali'den dikkat çeken evlilik açıklaması

Bengü'nün düğününe yalnız katılan Ziynet Sali, ayaküstü muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Sali evlilikle ilgili yöneltilen sorular karşısında: “Müzmin bekar olarak hayatıma devam ediyorum. Vallahi Bengü son çarem. İnşallah burada bulurum kısmetimi. Instagram’da bulacak halim yok ya. (Gülüyor) Sosyal medyadan yüzük ve kolye resmi gönderenler oluyor. Herhalde benim de sonum hayranımla evlenmek olacak. Allah tüm isteyenlere mutluluk versin” şeklinde konuştu. Ziynet Sali bu açıklamasıyla sosyal medya takipçilerini heyecanlandıracak gibi görünüyor.

Bengü evlendi ! İşte ilk fotoğraflar