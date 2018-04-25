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  3. 25 Nisan 2018 18:21

Ziynet Sali'ye klip uyarısı !

Şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medyadan paylaştığı yeni klibinden bir sahnesiyle ilgili "müstehcen" uyarısı aldı.

Ziynet Sali'ye klip uyarısı !
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Şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yeni klibinin çekimlerinden bir görüntü paylaştı. Sali'ye Hadise örneği hatırlatıldı

Yaptığı Londra açılımıyla kariyerini yurt dışına da taşıyan Ziynet Sali, şimdilerde yeni klip heyecanını yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sali takipçilerine çekimlerini yaptığı klibinden bir sahne paylaştı. Ancak şarkıcı bu paylaşımına hiç beklemediği bir yorum ve uyarı aldı.

HADİSE CEZA YEMİŞTİ

Kısa bir süre önce klibi müstehcen bulunduğu için yasaklanan Hadise’yi hatırlatan bir takipçisi yatakta görülen Ziynet Sali’ye; “Hadise RTÜK’ten ceza yemişti gecelikten ötürü, sen de ceza yiyeceksin Ziynet” şeklinde bir uyarıda bulundu.

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