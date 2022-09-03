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Zor günleri geride bırakan Özgü Namal objektiflere böyle takıldı

Zor günleri geride bırakan Özgü Namal objektiflere böyle takıldı

Yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, Etiler'de görüntülendi.

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, 6 Ekim 2020'de hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 53 yaşında hayata veda etmişti.

 ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Zor günleri geride bırakan Namal (43), önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Bir toplantı için Etiler'de bulunan Namal, karşısında basın mensuplarını görünce gülümsedi.

GÜLÜCÜKLÜ YANIT
Gazetecilerin, "Nasılsınız? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz? Var mı yakın zamanda bir projeniz?" sorularına gülümseyerek yannıt veren Özgü Namal, "Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun..." yanıtını verdi.

Namal, ardından aracına binerek, hızla oradan ayrıldı.

 

Etiketler özgü namal kamera
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