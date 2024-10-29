Zuhal Olcay Oyuncular Sendikası başkanı oldu
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Oyuncular Sendikası’nın yeni başkanı Zuhal Olcay oldu.
Oyuncular Sendikası 5'inci dönem yönetim kurulu üyelerini belirledi.
Oyuncu Zuhal Olcay yeni sendika başkanı olurken genel sekreterlik görevineyse Atilla Gündoğdu getirildi.
Oyuncular Sendikası 5’inci dönem yönetim kurulu üyeleri şöyle:
Genel başkan: Zuhal Olcay
Genel sekreter: Atilla Gündoğdu
Genel mali sekreter : Taner Rumeli
Yönetim kurulu üyeleri: Gizem Erman Soysaldı, Arda Kavaklıoğlu, Cem Yiğit Üzümoğlu, Özlem Zeynep Dinsel, Esin Aslan, Yasin Yürekli
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