Zuhal Olcay'dan 12 yıl evli kalıp boşandığı Haluk Bilginer için 22 yıl sonra skandal suçlama

Usta sanatçı Zuhal Olcay, eski eşi Haluk Bilginer’le ilgili sessizliğini yıllar sonra bozarak Bilginer’in kendisini aldattığını söyledi.

Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, İzzet Çapa’nın YouTube’da yayınlanan Paşa Paşa Muhabbetler programında özel hayatına dair konuştu. Olcay’ın, eski eşi Haluk Bilginer’le yaşadığı ayrılığa ilişkin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Zuhal Olcay, 1992 yılında oyuncu Haluk Bilginer ile dünyaevine girmiş, 2004 yılında aldığı ayrılık kararıyla hayranlarını şaşırtmıştı. Ayrılığın Bilginer’in ihaneti nedeniyle gerçekleştiği uzun yıllar boyunca kulislerde konuşulurken, Olcay bu iddialara yıllar sonra net bir yanıt verdi.

İzzet Çapa’nın, “Yanlış hatırlamıyorsam Haluk seni boynuzladı…” sözlerine karşılık Olcay, şu ifadeleri kullandı: “Tam olarak, evet! Bundan daha açıklayıcı bir cümle olamaz.”