Zuhal Topal'dan Gülşen'e sahnede ''kalite kontrol'' tacizi

Sahne kostümleri olay olan Gülşen'i canlı dinlemek için sahnesine giden Zuhal Topal'ın Gülşen'in karın kaslarını gerçek mi diye kontrol ettiği anlar olay oldu.

Bir giyim markası ile koleksiyon çıkaran Gülşen'in tarzı konuşulmaya devam ediyor. Kimseyi umursamayan ve iddialı tarzıyla sahnelerde şov yapan Gülşen son olarak Cahide Palazzo sahnesindeydi.

Cahide Palazzo’da sahne alan Gülşen, hızını alamayıp şarkılarını masanın üzerinde söyledi. Kendisini dinlemeye gelen sunucu Zuhal Topal ise Gülşen'i dinleyenler arasındaydı. Zuhal Topal Gülşen'i yakından görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Topal, bir ara Gülşen’in karın kaslarını elleyip, test edip bir de onayladı.

Zuhal Topal'ın Gülşen'e bakışları da sosyal medyada gündem oldu. Topal'ın bakışlarına "Hayranlık bakışları" ve "Kıskançlık bakışları" diyenler oldu.