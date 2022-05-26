  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Zuhal Topal'dan Gülşen'e sahnede ''kalite kontrol'' tacizi

Zuhal Topal'dan Gülşen'e sahnede ''kalite kontrol'' tacizi

Sahne kostümleri olay olan Gülşen'i canlı dinlemek için sahnesine giden Zuhal Topal'ın Gülşen'in karın kaslarını gerçek mi diye kontrol ettiği anlar olay oldu.

Bir giyim markası ile koleksiyon çıkaran Gülşen'in tarzı konuşulmaya devam ediyor. Kimseyi umursamayan ve iddialı tarzıyla sahnelerde şov yapan Gülşen son olarak Cahide Palazzo sahnesindeydi.

Cahide Palazzo’da sahne alan Gülşen, hızını alamayıp şarkılarını masanın üzerinde söyledi. Kendisini dinlemeye gelen sunucu Zuhal Topal ise Gülşen'i dinleyenler arasındaydı. Zuhal Topal Gülşen'i yakından görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Topal, bir ara Gülşen’in karın kaslarını elleyip, test edip bir de onayladı.

Zuhal Topal'ın Gülşen'e bakışları da sosyal medyada gündem oldu. Topal'ın bakışlarına "Hayranlık bakışları" ve "Kıskançlık bakışları" diyenler oldu.

 

Etiketler gülşen zuhal topal kalite kontrol taciz elledi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kira düzenlemesinden ilk detaylar: Yüksek fiyat çeken ev sahipleri yandı
Karşısında polisleri görünce böyle isyan etti: ''Cezaevine girse de kurtulsak''
Antalya'da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu
Telefondan bilgisayara... Elektronik ürünlere TRT zammı!
İstanbul'da çok gizli operasyon: DEAŞ'ın lideri yakalandı
Batı Karadeniz'in ormanlarını ''terminatör'' kurtaracak! Yüzlercesi ormana salındı
Faiz kararı için geri sayım başladı; TCMB sürpriz yapar mı ?
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'den samimi itiraflar: ''Şaşkınlıkla izliyorum''
Tonu 40 bin dolar! Türkiye'de üretimi başlıyor
Dolar uçtu, zamlar peş peşe geldi: Benzin ve motorine dev zam!