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  3. 15 Ağustos 2019 12:00

Zuhal Topal'dan intihar eden damat adayı için ilk açıklama

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılan damat adayı Uğur Doğan, veda videosu paylaşarak intihar etmişti. Zuhal Topal, intihar eden genç için taziye mesajı yayınladı.

Zuhal Topal'dan intihar eden damat adayı için ilk açıklama
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Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan, sosyal medya hesabından "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik" diye video yayınlayarak intihar etti. Zuhal Topal ise Doğan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İNTİHAR ETTİ
Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Fatih'te yaşandı. Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan damat adayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

"SAĞLIĞINA ETKİ EDECEK KİMYASAL MADDE BULUNMADI"
Doğan'ın ölümü hakkında ilk açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapıldı. Açıklamada, "Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır." denildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Zuhal Topal ise Instagram hesabından kendi programında yer alan damat adayının fotoğrafını paylaşarak "Çok üzgünüm... Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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