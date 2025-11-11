10 Kasım'da TRT ekranlarında tepki çeken canlı yayın

Dün tüm Türkiye, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken, TRT 1'de yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse adlı programı sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta büyük bir saygı ve özlemle anılırken, TRT 1 ekranlarındaki gündüz kuşağı programı büyük tepki çekti.

Devlet televizyonu TRT 1'de yayınlanan "Alişan ile Hayata Gülümse" adlı sabah kuşağı programında Alişan ile konukların horon tepip türküler söylediği anlar sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulu da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "TRT’de rezillik diz boyu! 86 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT’nin, 10 Kasım gibi bir milletin yas gününde horon ve türkü yayınlaması sadece saygısızlık değil, ahlaksızlıktır. Bu kamu yayıncılığı değil, milletin ortak değerleriyle alay etmek, Atatürk'ün aziz hatırasına bilinçli bir şekilde saldırmaktır. Yazıklar olsun!" diyerek tepkisini dile getirdi.