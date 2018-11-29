102.5 Radyo Trafik İzmir yayında

Türkiye’nin ilk trafik radyosu Radyo Trafik, yayın ağını genişletmeye devam ediyor. Üç farklı kanaldan yüz binlerce sürücüye erişerek trafik kültürünün gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesine katkıda bulunan ve dinleyenlerine zaman kazandıran Radyo Trafik, şimdi de İzmir’de yayında.

Radyo Trafik’in 2010 yılında İstanbul sürücüleriyle başlayan yol arkadaşlığı;2013 yılında Ankara ve 2017 yılında bölgesel yayın yapan Radyo Trafik Marmara ile devam etti. 2018 yılı Ekim ayı itibariyle Radyo Trafik İzmir, 102.5 frekansından yayınlarına başladı.

İzmir’in yeni sesi

İzmirlilerin artık “Şehrin Sesini” duyacakları bir radyoları var. 102.5 Radyo Trafik İzmir’de anlık ve ayrıntılı yol durumu, şehirden haberler, etkinlikler, konusunda uzman konuklar ile eğitici ve öğretici programlara yer verilecek. Radyo Trafik İzmir’e kulak verenler başta trafik bilgisi olmak üzere o an şehirde olan biten her şeyden haberdar olabilecekler.

Doğru bilgi ve hizmete odaklı, fayda sağlayan yayın anlayışı

Türkiye’nin ilk trafik radyosu Radyo Trafik, sürücülerin gündelik hayatına ilişkin önemli bilgileri zamanında ve tarafsız bir şekilde aralıksız aktarıyor. Bilgileri, “yaşayan ve üretenden” doğrudan “kullanan ve faydalanana” aktaran Radyo Trafik, demokrasinin özüne uygun ve yüksek nitelikli yayın anlayışını benimsiyor. Radyo Trafik, ayrıca 2015’te çıkardığı mobil uygulaması ile Türkiye genelinde yüzbinlerce araç ve gönüllü muhabirden gelen veriler ile oluşturulan anlık ve ayrıntılı yoğunluk haritası veriyor. Tüm işletim sistemleri ile uyumlu olan Radyo Trafik aplikasyonu ücretsiz olarak indirilebiliyor.

“Sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz bir markamız”

Konu hakkında bilgi veren Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, “Radyo Trafik bizim gurur kaynağımız; aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz bir markamız. Bana göre Türkiye’nin en faydalı radyosu. İnsanlara zaman kazandırıyor ve yeri geliyor hayat kurtarıyor. Bu marka ile sadece radyo yayıncılığı yapmıyoruz. Güvenli trafik konusunda sürücüleri, halkı, ama özellikle de çocuklarımızı bilinçlendirdiğimiz işlere imza atıyoruz. Daha etkili olabilmek, daha çok insana ulaşabilmek için arkadaşlarım canla başla çalışıyor. Bu misyonla şimdi de güzel İzmir’de olduğumuz için mutluyuz” dedi.

“Toplumun trafik bilincini arttırıyoruz”

Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan da yaptığı açıklamada, “Radyo Trafik kurulduğu günden bu yana hem radyo yayıncılığı ile hem gönüllü muhabirleri ile her gittiğimiz ilde ve bölgede başarılı ve etkili oldu. Biz bu radyoda sadece yol bilgisi verip dinleyenlerimizin hayat kalitesini artırmayı hedeflemiyoruz. Aynı zamanda sorumlu trafik, güvenli sürüş, toplumdaki trafik bilinci gibi konularda birikim ve bilgilerimizi her ortamda paylaşıyoruz. Bunu yaparken de radyoculuğumuzu, Saran Group’un bize verdiği imkanları, hem de toplumda gördüğümüz desteği kullanıyoruz. Bizim için İstanbul, Ankara ve Marmara’dan sonra İzmir doğal bir seçim oldu. Bundan sonra da büyümeye devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim” şeklinde açıklamada bulundu.