1.Altın Zambak Ödül töreninde ünlüler geçidi yaşandı

5 Aralık Çarşamba günü Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninin sunuculuğunu ünlü manken ve oyuncu Şebnem Schefer ile Gökay Kalaycıoğlu yaptı.

Sanat, spor, iş ve medya sektöründe toplam 70 farklı kategoride ödülün verildiği gecede menajerliğini Gökçe Aktaş’ın yaptığı ünlü oyuncu Ece Pirim tam 4 farklı ödül verdi.

Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker, Safiye Soyman - Faik Öztürk, Bülent Serttaş ve Gizem Karaca’ya ödüllerini veren Ece Pirim sunucu Gökay Kalaycıoğlu ile yeni bir projeye başladıklarının da müjdesini verdi.

Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı ve adeta ünlüler geçidinin yaşandığı 1.Altın Zambak Ödül Töreninde gerçekleşen 3 ayrı defile de izleyenlerden tam not aldı.