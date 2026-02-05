2019 Seçim gecesi davasında Anadolu Ajansı kaybetti

Anayasa Mahkemesi, Anadolu Ajansı'nın 2019 yerel seçimlerinde veri akışının kesilmesi üzerine KRT Televizyonu tarafından yapılan başvuruda Anadolu Ajansı'nı kusurlu buldu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Anadolu Ajansı’nın (AA) 2019 Mahallî İdareler Genel Seçimleri gecesi abonelerine sağladığı veri akışını kesmesini, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, yeniden yargılama yapılmasına ve KRT Televizyonu’na 2 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

KRT Televizyonu ile Anadolu Ajansı Türk A.Ş. arasında 2019 yerel seçimlerine ilişkin “Seçim TV Ekranı Abonelik Sözleşmesi” imzalanmış, KRT bu kapsamda AA’ya 2 bin 500 TL + KDV ödeme yapmıştı. Sözleşmeye göre AA, seçim sonuçlarını internet üzerinden kesintisiz şekilde KRT’ye iletecek, KRT de bu verileri yayımlayabilecekti.

“KRİTİK AŞAMADA VERİ AKIŞI DURDU”

KRT, seçim gecesi oy sayımının en kritik saatlerinde AA’dan gelen veri akışının durduğunu, bu durumun yayının izlenebilirliğini azalttığını, güvenilirliği zedelediğini ve ticari itibarına zarar verdiğini belirterek AA aleyhine tazminat davası açtı.

Dava Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme dosyayı mali müşavir ve bilgisayar mühendisinden oluşan bilirkişi heyetine gönderdi. Bilirkişi raporunda, AA’nın ileri sürdüğü “siber saldırı” iddiasının teknik olarak doğrulanamadığı belirtildi.

Buna rağmen yerel mahkeme, hizmetin gecikmeli de olsa yerine getirildiği ve KRT’nin somut bir zarar ortaya koyamadığı gerekçesiyle davayı 12 Kasım 2021’de kesin olarak reddetti.

KRT AYM’YE BAŞVURDU

KRT Televizyonu, yerel mahkeme kararının ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunarak, haber alma ve haber verme özgürlüğünün ihlal edildiğini savundu. Başvuruda, veri kesintisinin seçim sonuçlarının kamuoyu açısından en kritik anlarında yaşandığı vurgulandı.

AYM: GEREKÇE YETERLİ DEĞİL

Anayasa Mahkemesi, bilirkişi raporunda siber saldırının doğrulanamadığına dikkat çekerek, AA’nın edimini gecikmeli ve kusurlu şekilde yerine getirdiğinin dosya kapsamından anlaşıldığını belirtti. Kararda, yaklaşık 13 saatlik veri kesintisinin seçim gecesinin kritik aşamalarında yaşandığına vurgu yapıldı.

Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kesintinin süresi, zamanlaması ve basın faaliyeti üzerindeki etkilerini yeterince tartışmadan davayı reddettiğini belirterek, gerekçenin “ilgili ve yeterli” olmadığına hükmetti.

İHLAL KARARI VE TAZMİNAT

AYM, Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının giderilmesi için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine ve KRT Televizyonu’na net 2 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.