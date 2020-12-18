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  3. 18 Aralık 2020 14:17

2020 yılında en çok hangi konuda haber yapıldı ?

Mart ayından itibaren Dünyada ve Türkiye'de en çok konuşulan konu olan korona virüs bu yıl hakkında en çok haber yapılan konu oldu.

2020 yılında en çok hangi konuda haber yapıldı ?
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Medya takip kurumu Ajans Press, korona virüs ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu ay korona virüs ile ilgili çıkan haber adedi 50 bin 369 olarak görüldü. Çıktığı günden bu yana farklı başlıklarla gündemde kalmayı başaran korona virüs son zamanlarda aşının bulunmasıyla gündeme gelirken, son 2 ayda aşı çalışmaları ile alakalı 1 milyon 785 bin haberde yansıma bulduğu görüldü. Mart ayından bugüne kadar korona virüs ile alakalı medyaya yansıyan haber sayısı ise 52 milyon 404 bin olarak kayıtlara geçti.

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