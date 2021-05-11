4 çocuğunu bırakıp komşusunun sevgilisine kaçmıştı: Olayla ilgili yeni gelişme

ATV'de ekrana gelen Esra Erol programında herkesi şoke eden aldatma hikayesinde yeni gelişmeler yaşandı.

Esra Erol’da yine herkesi şaşırtan olay yaşandı. 4 çocuk babası Orhan Küçükşahinoğlu, karısı Sibel Küçükşahinoğlu’nun komşuları Zehra Çaylak’ın sevgilisi Ümit’e kaçtığını söylemişti. Esra Erol da, “4 çocuğunu Ümit’e olan sevginden mi bıraktın” diye sorunca Sibel “Kocam Orhan ve komşum Zehra yalan söylüyor. Çocuklarımı kimseye bırakmam” demişti.

"HAMİLEYKEN BAŞKA KOMŞUMUZA GÖZ DİKTİ"

Orhan, eşi Sibel’in daha önce de 3 kere evden kaçtığını hamileyken başka komşusuna göz diktiğini söyleyince herkesi şoke etmişti. 4 çocuğunu bırakıp Konya’ya Ümit Paslı isimli bir kişinin yanına kaçan Sibel Küçükşahinoğlu ve Orhan Küçükşahinoğlu bu kez stüdyoya geldi ve herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.

"O ÇOCUKLARI NASIL BIRAKIP GİTTİN?"

Orhan Küçükşahinoğlu, eşinin stüdyoya girdiği anda verdiği tepki ise herkesi şoke etti. Orhan Küçükşahinoğlu, ‘Sen ne yüzle buraya geldin. Hiç utanmadın mı? Nasıl bir kadınsın. O çocukları nasıl bıraktın gittin.” dedi. “Hiç mi vicdan yok sende?” diyen Orhan Küçükşahinoğlu “Bana acımadın bari çocuklarına acısaydın. Bir erkek için değmezdi. Sen yanlış yoldasın. O yol doğru yol değil. Seni sevmiyor. Ailesi bile istemiyor. Biz konuştuk.” ifadelerini kullandı.

KOCASINI JANDARMAYA ŞİKAYET ETTİ

7 Mayıs cuma günü yayınlanan programda ‘Ümit’e o kadar çok güveniyorum ki beni yarı yolda bırakmaz’ diyen Sibel Küçükşahinoğlu Ümit’i 3 haftadır tanıdığını ve sonsuz güvendiğini söyledi. Gece saat 12.00’de jandarmaya gidip kocasını şikayet ettiğini söyleyen Sibel Küçükşahinoğlu sözlerine şöyle devam etti “Eşim bana şiddet uyguluyordu, beni dövüyordu” dedi.

ÇOCUKLARI YURDA VERMEK İÇİN BAŞVURDU

4 çocuğun yurtta yaşamlarını sürdürmesi için başvuru yapan baba Orhan Küçükşahinoğlu’na eşi Sibel Küçükşahinoğlu, “Sen baba değil misin? Niye çocuklarını yurda veriyorsun? Bana söyleyebilirdin. Ben alabilirdim.” ifadelerini kullandı.



ESRA EROL İSYAN ETTİ! "ANNE ZEVK-İ SEFADA"

Üstlerine kapıyı kilitleyip evden gittiğini iddia eden Sibel Küçükşahinoğlu’na Esra Erol, “Sen neredesin? O işe gitmek zorunda olduğunda o çocukların başında kimin olması gerekiyor? Annenin. Anne zevk-i sefada. Çocukların başında duracak hiç kimse yok.” dedi. Sözlerinin devamında Esra Erol “Hayat bir tarafta senin çalışmanı, mecburiyetlerini önüne koyuyor. Ne yapacak… Çocuklar kapıyı açıp çıksaydı. Allah korusun yola çıktı araba çarptı, çocuğu yalnız gördü istismar etti. Olmaz mı? O zaman ne yapacaktın? Bunu kullanma Sibel. Sapasağlam gencecik insanlarsınız. Niye sizin çocuklarınız yurda veriliyor?'” şeklinde konuştu.

"KOCANA SÖYLEME BURADA ERKEK ARKADAŞIM VAR"

Sibel Küçükşahinoğlu ise çocuklarını yurda vermeyeceğini belirterek “Zehra beni geceleri dışarı çıkarıyordu. Gece 11-12 gibi çıkıyorduk dışarı. Eşim evde olduğu zaman zaten dışarı çıkıyorduk. Ben Orhan’a söyleyip gidiyordum. Ondan habersiz yapmıyordum.” sözleriyle anlattı. Sözlerinin devamında Sibel Küçükşahinoğlu “Zehra, ‘gel, para çekmeye gideceğiz’ dedi. Bende ‘tamam gidelim’ dedim. Gece 12’de onun maaşı yatıyormuş. Zehra, ‘Kocana söyleme. Benim burada erkek arkadaşım var” ifadelerini kullandı. Haftada 1-2 sefer dışarı çıktıklarını söyleyen Sibel Küçükşahinoğlu, ‘Ben onunla beraber gidiyordum. Sadece uzak duruyordum.’ açıklamasını yaptı.

Esra Erol, Zehra Çaylak’ın ‘Araçlar geliyordu. Zehra’yı alıyordu’ ifadesini hatırlatarak, ‘Sende dün dedin ki Zehra beni başka erkeklerle tanıştırıyordu. Görüştüğümde de para alıyordu’ dedin.’ açıklamasını yaptı. ‘Hatırlıyorum dediklerimi. Hata yapmış olabilirim. Ne diyeyim Esra abla bir şey diyemiyorum’ açıklamasını yapan Sibel Küçükşahinoğlu ‘Seni Ümit’le tanıştıran Zehra mıydı?’ sorusu üzerine, ‘Görüntülü konuşuyordu. Ümit diyordu bu kim diyordu. Zehra o insana da beni kötülüyordu. Yani Ümit Paslı’ya da kötülüyordu beni.” dedi.

Sibel Küçükşahinoğlu sözlerine “Ümit Paslı da ‘O kıza yazık günahtır. Niye öyle yapıyorsun? Evine çağırıyorsun. Çocuklarına baktırıyorsun. Kıza parayı vermiyorsun. Gerekirse kızını da kullanıyorsun’ diyordu. Kızımı da kullanıyordu. 3 tane çocuğumu bırakıp gidiyordum.” diyerek devam etti. ‘Zehra senin Ümit’e kaçacağını anlayınca bin liranı aldı mı?’ sorusu üzerine Sibel Küçükşahinoğlu, “Ben işte çalışıyordum. Eşime de dedim hatta, ‘Sen kaçta geleceksin?’ O da bana dedi ki, ‘Ben saat 5’te geleceğim’ dedi. Ben cumartesi günü 1’e kadar çalışıyordum. Bir baktım ben maaşımı alırken 2 bin lira para aldım.” dedi.

"BANA VERMEZSEN SENİ KOCANA KÖTÜLEYECEĞİM"

Konuşmasının devamında Sibel Küçükşahinoğlu “Sen bana vereceksin. Vermezsen kocana söyleyeceğim. Seni kocana kötüleyeceğim’ dedi. Ben de dedim ki, ‘Zehra abla benim evde sıkıntılarım var. Vermeyeceğim.’ dedim. Sibel bana para vermezse ben başkalarıyla çıktığını söyleyeceğim. Öyle söylemiş. Kesinlikle ben öyle bir şey yapmadım. Yapmam da. Ben bin lirayı elimle sayıp verdim. Benim ondan bin 50 lira alacağım vardı. Onu da vermedi.” açıklamasını yaptı.

Orhan Küçükşahinoğlu ise, “Ben onun parasını bugün iş yerinden patronundan aldım.” dedi.

"KESİNLİKLE BU KADINI SATAN BİRİ DEĞİLİM"

Zehra Çaylak ise canlı yayında iddiaları değerlendirerek “Ben kesinlikle bu kadını satan bir kadın değilim. Ben bu karaktere sahip bir insan olsam şu ekrana çıkıp kendimi ifşa etmem. Kendisi bana dedi ki ‘Zehra benim paraya ihtiyacım var. Senin çocuklarına bakayım mı?’ Ben de dedim ki, ‘Bak kızım.’ 3 yıl önce Orhan abinin arkadaşı Selahattin Bey gizliden resmimi çekip adama benim resmimi gönderip beğendin mi Zehra’yı beğenmedin mi diyen o?” ifadelerini kullandı.

"ORHAN ABİYİ GİZLİ GİZLİ EVİME ALIP KARIN BUNU YAPIYOR DEDİM"

Zehra Çaylak sözlerinin devamında “Ben bunun ayın 15’inde bin 200 lira parasını elimde hazırladım. Hatta bu başka insanlarla konuşurken ben Orhan abiyi gizli gizli evime çağırıp dedim ki, ‘Karın bunu bunu bunu yapıyor. Haberin olsun. Ona göre önlemini al’ dedim.” ifadelerine yer verdi. “Ben defalarca uyardım” diyen Zehra Çaylak “Sibel Hanıma dedim ki. ‘Bak kızım. Yapma, etme, eyleme… Beni örnek al. Benim çocuklarım babasız büyüyor. Sen çocuklarını annesiz bırakma’ dedim. Bak kızım ben her şeyi dün öğrendim.” diye konuştu.

“Ümit sana bunu söyleyen. Abisiyle de görüştüm. Erdem beyle de görüştüm” diyen Zehra Çaylak “Dün beni aradılar. Buna şahit ekipleriniz de var. Dedikleri şu, ‘Kesinlikle ve kesinlikle Esra ablaya söyle biz öyle bir kadını kabul etmiyoruz. Reddettik. Ümit Paslı’yla ikisini. Kardeşim Esra ablaya rica et.’ Abisiyle Erdem Paslı söyledi.” ifadelerini kullandı.

Esra Erol’un, “Eşinin sana şiddet gösterdiğini, sana zarar verebileceğini söylüyorsun. Kadın sığınma evine gönderelim” teklifini reddeden Sibel Küçükşahinoğlu, “Ümit zaten beni istiyor. Ben bu insandan boşanmak istiyorum. Kadın sığınma yerine gitmiyorum.” açıklamasını yaptı.