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500 polisle gazete binasına baskın

500 polisle gazete binasına baskın

Hong Kong'un ünlü gazetelerinden Apple Daily'e bugün 500 polis baskın düzenledi.

Hong Kong’un ünlü muhalif gazetelerinden Apple Daily’e bugün polis baskını düzenlendi.

Yaklaşık 500 polis gazetecilerin bilgisayarlarına el koyarken, yetkililer gazetenin ulusal güvenlik yasalarını ihlal ettiği için bu operasyonu düzenlediklerini açıkladı.

500 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda telefon ve bilgisayara el kondu.

Sabaha karşı gerçekleşen operasyonda gazetenin 5 yöneticisi gözaltına alınırken, gazetecilerin telefon, bilgisayar ve belgelerinin de incelendiği ve bunlara da el konduğu belirtildi. Yapılan açıklamada gazetecilerin binanın bazı katlarına giremediği de kaydedildi.

500 polisin baskını, Pekin yönetiminin en büyük muhalifi olarak tanınan ve tabloid gazetesinin sahibi ünlü iş insanı Jimmy Lai’ye yapılan son darbe olarak kayıtlara geçti. Çin yönetimi daha önce Lai’nin malvarlıklarını dondurmuş ve yasa dışı örgütlerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle hapis cezası almıştı.

Hong Kong Güvenlik Bakanı John Lee, yazı işlerinin bir “suç mahalli” olduğunu söylerken operasyonun amacının, “Ulusal güvenliğe zarar verenlere maşa olanlar” olduğunu söyledi. Hangi makale için polis operasyonu düzenlendiğinin bilinmediğini açıklayan yetkililer, “Normal gazeteciler bu insanlardan farklı. Bunları onlarla kıyaslamayın. Kanunlara uyarak istediğiniz kadar gazetecilik yapabilirsiniz” dedi.

Yetkililer, gazetenin tartışma yaratan makalelerinin 2019 yılına kadar gittiğini de söyledi. Hong Kong polisi, Apple Daily ile bağlantısı olan 3 şirkete ait 2.32 milyon doların dondurulduğunu da belirtti.

Şu ana kadar yayın yönetmeni Ryan Law’un da aralarında üst düzey beş kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Lai’nin danışmanı olan ve Hong Kong dışında yaşayan Mark Simon, “Bu basın özgürlüğüne yönelik alçak bir saldırıdır. Bizim yazı işlerindeki üst düzey ekip arkadaşlarımızı gözaltına alıyorlar. Gazetenin ne kadar dayanacağına biz değil onlar karar veriyor” dedi.

Etiketler Hong Kong apple daily polis baskını gözaltı polis baskın
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