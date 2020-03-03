85 yıllık haber ajansı kapanıyor!

AAP Genel Yayın Yönetmeni Tony Gillies, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ajansın kapanmasını "en üzücü gün" olarak nitelendirerek, "AAP, gazetecilikte 85 yıllık mükemmelliğin ardından kapanıyor. AAP ailesi çok özlenecek" ifadesini kullandı.

AĞUSTOS SONUNDA KAPANACAK

AAP İcra Kurulu Başkanı Bruce Davidson, işlemlerin Haziran ayı sonunda tamamlanacağını ifade ederek, AAP'nin "Pagemasters" editoryal yapım hizmetinin de Ağustos sonunda kapanacağını kaydetti.

1935'DE KURULMUŞTU

Ülkenin tüm eyalet ve bölgelerinde 170'in üzerinde gazeteci istihdam eden AAP'nin, Yeni Zelanda, Londra ve Los Angeles'ta muhabirleri bulunuyordu. AAP, News Corp. medya grubunun kurucusu Rupert Murdoch'un babası Keith Murdoch tarafından 1935'te kurulmuştu.