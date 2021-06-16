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A Haber Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek isterken AK Parti seçmenine hakaret etti

A Haber Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek isterken AK Parti seçmenine hakaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş A Haber'in internet sitesinde yer alan bir haberde yaptığı büyük gafı yakaladı. Kılıçdaroğlu A Haber'in gafını twitter hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ve A Haber'in o gafı şöyle:

 "Akıllarınca “Kılıçdaroğlu’na algı yapalım” derken, bütün Ak Parti seçmenine hakaret etmişler. Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin Tekrar ediyorum, harami düzenin yapı taşları, 40 haramiler, 5’li çeteler bize hiç gelmesin, gözlerinin yaşına bakmayacağım."

Etiketler a haber kemal kılıçdaroğlu ak parti seçmen hakaret
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