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A Haber muhabiri TRT Haber'e transfer oldu

A Haber muhabiri TRT Haber'e transfer oldu

A Haber'de Cumhurbaşkanlığı Muhabiri olarak görev yapan Lamia Ayhan, TRT Haber'e transfer oldu.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (TRT) geçtiğimiz aylarda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Genel Müdürlüğe de Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın atanmasıyla başlayan yenilenme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Yaşanan vedaların ardından bugün bomba bir transfer haberi geldi. A Haber’de Cumhurbaşkanlığı Muhabiri olarak görev yapan Lamia Ayhan, TRT Haber’e transfer oldu. Ayhan, bundan böyle kanalda Haber Müdürlüğü görevini üstlenecek.

Lamia Ayhan kimdir?
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Lamia Ayhan, mesleğe 1997 yılında Flash TV’de başladı. Sürekli basın kartı sahibi olan Ayhan, yaklaşık 24 yıllık mesleki deneyime sahip. 1999 yılında Akşam Gazetesi’ne transfer olan deneyimli isim, yüksek yargı muhabiri olarak görev yaptı. Terör Örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yargılanması dahil olmak üzere, Türk siyaset tarihine damga vuran pek davayı sahada takip eden Lamia Ayhan, sonrasında ise 6 yıl süreyle Star Haber’de yargı, başbakanlık, meclis muhabiri olarak görev aldı. 

Son olarak A Haber’de Cumhurbaşkanlığı Muhabiri olarak görev yapan Ayhan, 2011 yılından bu yana aralıksız olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takip ediyordu. Bugüne kadar 9 kez hac görevini yerine getiren Lamia Ayhan, Ankara’da aralıksız olarak en uzun süre Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapan tek muhabir olma unvanını taşıyor.

Etiketler a haber trt
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