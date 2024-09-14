ABD'den Rus medyasına yaptırım

ABD, yabancı ülkelerde istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerde bulunduğu ve 2 yılı aşkın süredir Ukrayna'da devam eden savaşta Moskova yönetimine önemli ölçüde destek sağladığı gerekçesiyle Rusya medyasına yeni yaptırımlar getirme kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Rus devlet kanalı RT ile bağlantılı üç kurum ile iki kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını belirtti. Blinken, bu kurum ve kişilerin RT ile bağlantılı olarak yabancı devletlerde ciddi boyutta dezenformasyon yürüttükleri, gazetecilik faaliyetlerinin ötesinde 'örtülü casusluk' benzeri faaliyetlere giriştiklerini ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı, RT'nin yabancı birçok ülkede 'istikrarsızlaştırıcı faaliyetler' ve dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü, bunun yanı sıra Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını meşrulaştırmaya yönelik birçok faaliyet içinde olduğunu savundu. Blinken, "RT, yeni örtülü istihbarat yeteneklerinin gizli kalmasını istemektedir, aynen uzun süredir yürüttükleri dezenformasyon çabaları gibi" değerlendirmesini yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı, 4 Eylül 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, aralarında RT'nin de olduğu Rusya'ya bağlı bazı medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarını, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamış ve bu kapsamda yaptırımlar açıklamıştı. ABD istihbaratı, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kurumları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna varmış, Moskova yönetimi ise seçimlere müdahale iddialarını reddetmişti.

AA