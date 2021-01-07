Acun Ilıcalı ile Adnan Oktar aynı karede

Gazeteci yazar Nihat Genç, TV 8'nin sahibi ve program yapımcısı Acun Ilıcalı'nın Adnan Oktar ile olan fotoğrafını yayımladı.

Gazeteci yazar Nihat Genç'in 'Veryansın TV' haber sitesinden yayımladığı görüntülerde Acun Ilıcalı'nın gençlik yıllarında şimdilerde tutuklu bulunan Adnan Oktar'la Anıtkabir'de çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O FOTOĞRAF

"ACUN BENİM TALEBEMDİR"

Adnan Oktar'ın tutuklanmadan önce Acun Ilıcalı için "talebemdir" sözleri haberde şu şekilde yer aldı:

"Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi de. Doktordur abisi. Uzun süre benim yanımda kaldı abisi. Daha eskidir. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kerata. Küçük yaşta annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Küçük sevimli bir kızı vardı, onu çok severdik."

Haberde ayrıca Adnan Oktar'ın sanık olduğu davada adı geçen ve tutuklu olan Mehmet Coşkun Pamir, Adnan Oktar'la kendisini tanıştıran ismin televizyoncu Acun Ilıcalı ve ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan haberde Acun Ilıcalı hakkında Pamir'in dava dosyadaki şu sözleri de yer aldı:

"Adnan Oktar ile tanışmam 1987 yılında arkadaşım olan Acun Ilıcalı ile abisi Ömer Cenker Ilıcalı vasıtasıyla tanıştım, Acun ile abisi o dönemde samimi arkadaşımdı sık sık görüşürdük, bana samimi, dürüst ve inançlı olduğu birisi ile seni tanıştırmak istiyorum dedi, ben de bunu kabul ettim ve Adnan Oktar'ın Ortaköy'de bulunan evinde 1987 yılında tanıştım, bu grubun içinde herhangi bir önderliği yoktur, arkadaş olarak grubun içinde bulundum."