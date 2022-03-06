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Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu.

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"
Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurarak "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu. Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

Etiketler acun ılıcalı alpay kazan acun medya
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