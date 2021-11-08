Acun Ilıcalı'ya şok: TV8'e bahis cezası

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı yayını sırasında yayınlanan bahis sitesi reklamları nedeniyle cezaya mahkûm edildi.

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı yayını sırasında yasadışı bahis sitesi reklamı yapan TV8’e verilen ceza belli oldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre kanal sahibi Acun Ilıcalı’nın, “Tamamen bilgimiz dışındadır” dediği reklamlar için Ticaret Bakanlığı, 'izleyiciyi kumar oynamaya özendiren içerikte' olduğu gerekçesiyle kanala 457 bin 308 TL para cezası kesti.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçı için 21 Temmuz’da Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven’a konuk oldu. Maç, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ekranlarından yayınlandı.

Yayın sırasında çok sayıda aksaklık yaşanırken saha kenarındaki panolarda çıkan ve ekranlara yansıyan illegal bahis sitesi reklamları dikkati çekti.

'BİLGİMİZ DIŞINDA'

Kanal sahibi Ilıcalı, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, sanal reklamlar ve teknik sorunların Hollandalı servis sağlayıcısından kaynaklandığını savunarak, “Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır" ifadesini kullandı. Ilıcılı’nın, “Bilgimiz dışındadır” dediği reklamlara yönelik kanalının cezaya mahkum edildiği ortaya çıktı.

EKRANDA 26 DAKİKA KALDI

Şikayetler üzerine yayını inceleyen Ticaret Bakanlığı, yayında 26 dakika boyunca 21 bahis sitesinin isminin yansıdığını tespit etti.

Stadyumda saha kenarında ve kale yanlarında yer alan reklam stantlarının üstüne yurt içi ve yurt dışı menşeli yasadışı bahis şirketlerinin reklamının dijital olarak yerleştirildiği belirlendi. Uygulamanın, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 27’nci maddesinde yer alan, "Yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmüne aykırı olduğu ifade edildi.

KANALA 457 BİN TL’LİK CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, maç sırasında yayımlanan dijital reklamların futbol izleyicisi tüketicilerin merakını uyandıran ve izleyiciyi canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren içerikte olduğunu savunuldu.

Reklamların, izleyicilerin internet ortamında çok yaygın olan illegal bahis sitelerine yönelmesine yol açabilecek nitelikte olduğunu değerlendiren kurul, reklam veren TV8 TV Yayıncılık A.Ş. hakkında, 457 bin 308 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesini kararlaştırdı.