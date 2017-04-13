Acun Ilıcalı'ya tazminat şoku

Ünlü besteci Burhan Bayar ile Acun Ilıcalı, “O Ses Türkiye” ve “Yetenek Sizsiniz” isimli programlarda izinsiz kullanılan bir dizi şarkı nedeni ile davalık oldu. Mahkeme, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu şirketin toplam 45 bin TL maddi-manevi tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay da bu kararı onadı. Ilıcalı’nın avukatı karar düzeltme talebinde de bulundu ancak sonuç değişmedi; karar kesinleşti.

Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur’un yanı sıra yaşamını yitiren ünlü sanatçılar Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses’in en yakınındaki isim Burhan Bayar ve eserlerinin mali haklarının sahibi olan şirket dört yıl önce yargı yoluna gitti. Davacı konumda Bayar ve Universal Müzik Taksim Edisyon A.Ş yer alırken, davalı konumda ise Acun Ilıcalı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri A.Ş yer aldı.

MADDİ- MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

İstanbul 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava dosyasında yer alan belgelere göre, Burhan Bayar ve Universal Müzik, kendilerine ait bir dizi popüler şarkının izinsiz kullanıldığını öne sürdü. “Mutlu Ol Yeter”, “Mavi Mavi”, “Gülüm Benim”, “Yalnızım Dostlarım”, “Vur Gitsin Beni”, “Acılar” ve “Bebeğim” isimli şarkıların, Yetenek Sizsiniz ve O Ses Türkiye isimli programlarda kullanıldığı belirtildi. Anılan eserlerin halen, davalı şirketin internet sitesinde yer almaya devam ettiği kaydedildi. Dava dilekçesinde, 30 bin TL’nin Universal Müzik’e 50 bin TL’nin de Burhan Bayar’a verilmesi talep edildi.

ÖDEMELERİ MESLEK BİRLİKLERİNE YAPIYORUZ

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Acun Medya’nın avukatları ise yaptıkları savunmada yapılması gereken ödemlerin meslek birliklerine yapıldığı kaydedilerek, davanın reddine karar verilmesi istendi. Mahkeme yaptığı yargılama sonrası davacı şirkete 30 bin TL maddi tazminat, Burhan Bayar’a ise 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Söz konusu tutarlara yasal faiz işletilmesine de karar verildi.

KARAR KESİNLEŞTİ

Bu kararı, Acun Medya’nın avukatı temyiz etti. Temyiz incelememesini Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yaptı. Daire, yerel mahkemenin kararını onadı. Davalı tarafın avukatları bu kez, karar düzeltme talebinde bulundu. Ancak bu başvurudan da sonuç çıkmadı. Böylece karar kesinleşti. 4 yıl önce açılan dava dosyası için ise 31 Mart 2017’de kapatma kararı verildi.