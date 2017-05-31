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  3. 31 Mayıs 2017 10:59

Acun neden ''KKTC''nin adını ağzına almıyor ?

Yeniçağ gazetesi yazarı Burhan Ayeri, Acun Ilıcalı’nın Survivor adlı yarışmada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” diyemediğini yazdı.

Acun neden ''KKTC''nin adını ağzına almıyor ?
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Yeniçağ gazetesi yazarı Burhan Ayeri, Acun Ilıcalı’nın Survivor adlı yarışmada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” diyemediğini yazdı.

Burhan Ayeri, “Acun Ilıcalı KKTC diyemiyor” başlıklı yazısında, “Rıdvan Dilmen-Murat Boz'la öne çıkan ‘Evet’çilerde gözler Acun Ilıcalı'ya çevrilmişti. Tüm bastırmalara rağmen kampanyaya destek vermedi” hatırlatmasında bulundu.

“Referandumda yüzde 48.6'lık oranı yakalayanların olası tepkisini böylece önlemiş oldu” diyen Burhan Ayeri, şöyle devam etti:

“KİMSE BU ‘İNCE DİPLOMASİ’NİN FARKINDA DEĞİL!”

“Bir kısım insanların ısrarları yine de bu kurguya dahil etmedi. Anlayacağınız, akıllı davrandı. Tıpkı fanatik Fenerbahçeli olmasına rağmen diğer camialarla iyi ilişkiler kurmasındaki gibiydi. Survivor izlenme payı açısından iyi gitmekte. Artık ‘Dominik ikinci vatan’. Yarışma rating açısından lider. Prime Time'dan Tam Gün'e kadar hep liste başı. Acun Medya bu defa Yunanistan'a el attı. Survivor orada da en tepede. Bu ülkenin tarihinde görülmeyen ‘ekran tutkusu’ yaşanmakta. Dominik'te başlayan yarışma, kısa süre sonra Yavru Vatan'da final yapacak. Ancak Acun'un ağzından ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ lafı duydunuz mu? KKTC bile demiyor. Peki neden? Çünkü bunu söylediği an Yunanistan'daki desteği bitecek. Olay, komşumuzdaki yayınlarının sona ermesine bile sebep olacak. Acun kendine göre çözüm bulmuş gibi: ‘Kuzey Kıbrıs’. Kimse bu ‘ince diplomasi’nin farkında değil!”

Yeni Çağ

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