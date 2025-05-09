  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Adli kontrolle serbest kalan İlker Canikligil'den dikkat çeken karar

Adli kontrolle serbest kalan İlker Canikligil'den dikkat çeken karar

Adli kontrolle serbest kalan İlker Canikligil'den dikkat çeken karar
Güncelleme:

"Suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklandıktan sonra yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen ünlü yönetmen İlker Canikligil, "Kuyruğumuzu kaptırdığımız için, FLU TV olarak bütün politik içeriklere son verme kararı aldıklarını" açıkladı.

Gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen yönetmen ve FLU TV'nin sahibi olan İlker Canikligil FLU TV'nin tüm politik içeriklerine son verdiklerini duyurdu.

Canikligil bu kararın gerekçesi olarak da "kuyruğumuzu kaptırdığımız için" ifadelerini kullandığı bir açıklama yayınladı.

İşte Canikli'nin açıklaması:

Biz CHP iktidar olsa onu da eleştirirdik büyük ihtimalle yine aynı cezaları orada da çekerdik.

Şöyle bir durum var ben her zamanki gibi saçma bir fikirle ortaya çıktım. Kuyruğumuzu kaptırdığımız için, FLU TV olarak bütün politik içeriklere son verme kararı aldık.

İç politikayla ilgili hiçbir şey konuşmayacağız bundan sonra ya da ben konuşmayacağım en azından. Güncel politikadan çıkıyoruz. Entelektüel kanal olma konumumuza geri çekiliyoruz"

text-ad
Etiketler ilker canikligil flu tv siyasi içerik kuyruğumuzu kaptırdığımız için
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'deki fabrika açacak olan BYD'den sürpriz karar! Türkiye'deki fabrika açacak olan BYD'den sürpriz karar! Sedat Peker'in memleket hasreti paylaşımlarının altında bu mu var ? Sedat Peker'in memleket hasreti paylaşımlarının altında bu mu var ? Dev zincir markete tarihi geçmiş kırmızı et baskını: Gözaltılar var! Dev zincir markete tarihi geçmiş kırmızı et baskını: Gözaltılar var! İşin uzmanından canlı yayında kademeli emeklilik bekleyenlere seslendi İşin uzmanından canlı yayında kademeli emeklilik bekleyenlere seslendi Ankara fokur fokur kaynıyor: Ara seçim için 22 CHP'li milletvekili istifa mı edecek ? Ankara fokur fokur kaynıyor: Ara seçim için 22 CHP'li milletvekili istifa mı edecek ? Mauro Icardi China Suarez ile nişanlandı, Wanda Nara'dan ilk tepki geldi Mauro Icardi China Suarez ile nişanlandı, Wanda Nara'dan ilk tepki geldi Emekli maaşını taşıyana en yüksek emekli promosyonunu ödeyen banka değişti Emekli maaşını taşıyana en yüksek emekli promosyonunu ödeyen banka değişti SONAR'ın mayıs ayı seçim anketi sızdı: CHP ile AK Parti arasında fark açılıyor SONAR'ın mayıs ayı seçim anketi sızdı: CHP ile AK Parti arasında fark açılıyor Trafik canavarının yanıtını duyan polis donup kaldı! Trafik canavarının yanıtını duyan polis donup kaldı! CHP lideri Özel'den Yılmaz Özdil'e Sözcü TV ekranlarından rest! CHP lideri Özel'den Yılmaz Özdil'e Sözcü TV ekranlarından rest!
Bakan açıkladı: Meğer zam değilmiş, desteğin azaltılmasıymış! Bakan açıkladı: Meğer zam değilmiş, desteğin azaltılmasıymış! AK Parti'nin kalesindeki seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş AK Parti'nin kalesindeki seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş Arda Güler'den mektup var! Hem de sadece bize değil, tüm dünyaya... Arda Güler'den mektup var! Hem de sadece bize değil, tüm dünyaya... UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 gollü gecede finalin adı belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 gollü gecede finalin adı belli oldu Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Uysal'ın oyuncu sevgilisi ile aşk pozları olay oldu Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Uysal'ın oyuncu sevgilisi ile aşk pozları olay oldu MHP'den Amedspor'a Türk Bayraksız skandal afişi için dikkat çeken teklif! MHP'den Amedspor'a Türk Bayraksız skandal afişi için dikkat çeken teklif! Konya'da kan donduran olay: Kayıp olarak aranıyordu... Konya'da kan donduran olay: Kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşı kansere yakalanınca mesleği öğrenip 3 yıldır arkadaşının bacasını tüttürmeye ediyor! Arkadaşı kansere yakalanınca mesleği öğrenip 3 yıldır arkadaşının bacasını tüttürmeye ediyor! Asılsız ihbardan, KHK kararına.... Çok sayıda yeni kanun Meclis'ten geçti! Asılsız ihbardan, KHK kararına.... Çok sayıda yeni kanun Meclis'ten geçti! Rektör engelli tuvaleti isteyen öğrenciden para istedi! Rektör engelli tuvaleti isteyen öğrenciden para istedi!