Adli kontrolle serbest kalan İlker Canikligil'den dikkat çeken karar

"Suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklandıktan sonra yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen ünlü yönetmen İlker Canikligil, "Kuyruğumuzu kaptırdığımız için, FLU TV olarak bütün politik içeriklere son verme kararı aldıklarını" açıkladı.

Gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen yönetmen ve FLU TV'nin sahibi olan İlker Canikligil FLU TV'nin tüm politik içeriklerine son verdiklerini duyurdu.

Canikligil bu kararın gerekçesi olarak da "kuyruğumuzu kaptırdığımız için" ifadelerini kullandığı bir açıklama yayınladı.

İşte Canikli'nin açıklaması:

Biz CHP iktidar olsa onu da eleştirirdik büyük ihtimalle yine aynı cezaları orada da çekerdik.

Şöyle bir durum var ben her zamanki gibi saçma bir fikirle ortaya çıktım. Kuyruğumuzu kaptırdığımız için, FLU TV olarak bütün politik içeriklere son verme kararı aldık.

İç politikayla ilgili hiçbir şey konuşmayacağız bundan sonra ya da ben konuşmayacağım en azından. Güncel politikadan çıkıyoruz. Entelektüel kanal olma konumumuza geri çekiliyoruz"