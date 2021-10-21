Afganistan'da Türk gazeteciye Taliban saldırısı

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da bulunan AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, kadınların eylemini takip ederken bir Taliban üyesi tarafından saldırıya uğradı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar eğitim ve çalışma hakları için yürüdü. Taliban üyeleri kadınların eylemini takip eden gazetecilere saldırdı. Gazetecilere silahın dipçiği ile vuran Taliban militanları, muhabirleri de alandan kovaladı.

AFP foto muhabiri Bülent Kılıç da kadınların eylemini takip ederken bir Taliban üyesi tarafından saldırıya uğradığı anları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gazeteci Bülent Kılıç'ın İstanbul’da 27 Haziran’da gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü’ne yapılan polis müdahalesi sırasında da boynuna bastırılmıştı.

Görüntülerde “nefes alamıyorum” dediği duyulan Kılıç’a yönelik müdahaleyi çok sayıda kurum ve gazeteci protesto etmişti.

BÜLENT KILIÇ KİMDİR?

1979 yılında doğan Bülent Kılıç, Agence France-Presse (AFP)’de Türkiye’nin fotoğraf yöneticisi olarak çalışıyor. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü bitiren Kılıç, 2000’li yıllarda yerel basınında gazetecilik yaptı. Kılıç, daha sonra fotoğraf alanına yöneldi. 2003 yılında AFP’de foto muhabir olarak çalışmaya başladı.