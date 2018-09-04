AHEF’in basın danışmanı belli oldu

2005 yılında başlayan Aile Hekimliği Uygulamasında Türkiye Genelinde hali hazırda 24 bin Aile Hekimi bulunuyor. Aile Hekimleri’ni temsil eden derneklerin çatı kurumu olan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF, Basın Danışmanlığı için son yıllarda medya, iletişim ve sinema alanında önemli işlere imza atan Umut Mete Soydan ile anlaştı.

Soydan, son yıllarda birçok kamu ve özel kurum ile uluslar arası firmaların ve bazı köşe yazarı ve sanatçıların basın danışmanlığını yapmaktaydı.

Soydan son olarak sinema alanında 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı için 15 Ülkenin Gözüyle 15 Temmuz ve Kırkçeşme Su Yolu Sistemi Belgeselleri’nin yapımcılığını ve yönetmenliğini yapmıştı. Belgeseller dünya medyası tarafından da haber yapılmıştı.

AHEF’in 2018 ve 2019 yılında Aile Hekimliği ve bağlı alanları hakkında kamuoyunda etkili çalışmalar yapması bekleniyor.