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  3. 12 Mayıs 2020 08:37

Ahemt Hakan'dan tepki çeken açıklama

Türkiye koronavirüs salgınında yeniden kapılarını açan AVM'lerdeki koroanvirüs tedbirlerinin yeterli olup olmadığını tartışırken Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, alışveriş merkezinde gezmeyi özlediğini belirtti.

Ahemt Hakan'dan tepki çeken açıklama
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında 'AVM gezmeyi özlediğini' söyledi. 

"Ben AVM'yi özledim" diyen Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Ne yani? Koca bir binanın içine girip ışıltılı koridorlarda yürümeyi, mağazaların vitrinlerine bakmayı, yürüyen merdivenlerle yukarı aşağı inip çıkmayı, şöyle bir volta atmayı içerilerde... Bir tişört almak için on tişört denemeyi,  Marmara Park’ın iç duvarlarını,  Zorlu’nun açık hava bölümlerinde gelene geçene bakmayı, Kanyon’un bol rüzgârlı alanlarından geçmeyi... Maskeyle de olsa Cevahir’de sosyal inceleme yapmayı, Nişantaşı City’s turu atmayı özlemiş olamaz mıyım?"

AVM'LER AÇILDI

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan AVM'ler dün açıldı, AVM'lerin önünde içeri girmek için uzun kuyruklar oluştu. 
 

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