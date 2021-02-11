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  3. 11 Şubat 2021 09:07

Ahmet Hakan: ''Clubhouse resmen leş bir pislik yuvası''

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Clubhouse uygulamasına yönelik olarak, "Resmen leş bir pislik yuvası haline dönüşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan: ''Clubhouse resmen leş bir pislik yuvası''
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Hürriyet Gazetesi genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında son dönemde popülerleşen sosyal medya uygulaması Clubhouse'a değindi.

Uygulamayı eleştiren Hakan, "Dedikodu orada... İftira orada... Özel hayata saldırı orada... Ağza geleni söyleme orada... Haysiyet cellatlığı orada... Çirkin gıybet orada... İsim vererek aşağılık yalanlar uydurma orada... 'Clubhouse' denilen bu yer, resmen leş bir pislik yuvası haline dönüşmüş durumda. İşte tam da bu yüzden... Girmemle çıkmam bir oldu" ifadelerini kullandı.

 

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için...

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