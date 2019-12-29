Ahmet Hakan: "Melih Gökçek ile küsmeye çalışacağım"

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yeni yılda kararlı olduğu maddelere köşesine yer verirken "Burhan Kuzu’yla barışmaya, Melih Gökçek’le küsmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı yemekte 'şarap içmesini' eleştiren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'e tepki göstermişti.

Ahmet Hakan'ın yazısının bir bölümü şöyle oldu:

KARARLIYIM YENİ YILDA...

Ekmek yapma makinesi alıp evde ekmek yapacağım.

Kalın, sağlam bir defter alıp bir yıl boyunca kullanacağım.

Kalem koleksiyonumu zenginleştireceğim.

Burhan Kuzu’yla barışmaya, Melih Gökçek’le küsmeye çalışacağım.

Hayatımda sadece beş sağlam dosta yer ayıracağım.

Sadece canım istediğinde telefona cevap vereceğim.

Daha az “ne derler”, daha çok “ne istiyorum” diyeceğim.

Fedon’un çıktığı mekâna gidip Fedon dinleyeceğim.

Eser Yenenler’e gülmek için çaba harcayacağım.