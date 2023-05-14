Ahmet Hakan'dan elektronik sigara ile canlı yayına takıldı

CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, canlı yayın sırasında elektronik sigarasıyla ekranlara yakalandı.

Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, canlı yayın sırasında elektronik sigara içerken kameralara yakalandı

CNN Türk ve Kanal D de ortak yayınında seçim sonuçlarını ekranlarına getirerek yorumcuları ile yorumlamaya başladı. Hande Fırat, Ahmet Hakan, Deniz Bayramoğlu, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Zafer Şahin, Hasan Basri Yalçın ve Özay Şendir seçim sonuçlarını yorumlayanlar arasındaydı.

Seçim sonuçlarının büyük bir heyecanla takip edildiği sıralarda canlı yayın sırasında Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın elektronik sigara içtiği kameralara yansıdı. Ahmet Hakan, canlı yayın sırasında gizlediğini düşündüğü elektronik sigara içmesinin kameralara yansıdığının farkında olmadığı görüldü.