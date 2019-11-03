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  3. 03 Kasım 2019 12:03

Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'nu eleştirenlere son noktayı koydu

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'daki kayyum açıklamaları nedeniyle eleştirenlere köşesinden yanıt verdi.

Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'nu eleştirenlere son noktayı koydu
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da katıldığı bir toplantıda Türkiye'deki kayyumlarla ilgili yorum yapmasını eleştirenlere yanıt verdi. 

Hakan, İmamoğlu'na tepki gösterenlere 28 Şubat hatırlatması yaptı. 

Hakan'ın yazısından o bölüm şöyle:

İMAMOĞLU TÜRKİYE’Yİ DIŞARIDA ŞİKÂYET ETMİŞ

İçerisi ve dışarısı diye bir durumun kalmadığı şu ultra iletişim çağında Ekrem İmamoğlu’nun Fransa’da katıldığı bir toplantıda belediyelere kayyım ataması konusundaki bilinen görüşlerini tekrarlaması...

“Türkiye’yi dışarıda şikâyet etmek” olarak nitelendirilemez.

Tıpkı... 28 Şubat döneminde... Askeri vesayet döneminde... Avrupa ve Amerika’da...

 Türkiye’deki antidemokratik gelişmeleri gündeme getirmenin “Türkiye’yi dışarıda şikâyet etmek” olarak...

Nitelenemeyeceği gibi...

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için tıklayınız

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ahmet hakan , köşe , imamoğlu
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