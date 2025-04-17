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  3. AK Partili Şamil Tayyar, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''yapılması gerekeni'' açıkladı

AK Partili Şamil Tayyar: ''Bu haberleri yapanları gece toplamak lazım''

AK Partili Şamil Tayyar: ''Bu haberleri yapanları gece toplamak lazım''
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CHP'ye bugün kayyum atanacağı iddiası sonrasında hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı, AK Parti'ye yakın isimlerin de tepkisini çekti. AK Partili eski milletvekili olan yazar Şamil Tayyar "Başta Rasim Ozan Kütahyalı olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplamak lazım" dedi.

İktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'nın "CHP'ye kayyum atanacak" iddiası sonrasında hakkında başlatılan soruşturma medyadaki iktidar kanadının da 1 numaralı gündemi oldu.

TGRT Haber'de konuşan AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar da Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Tayyar, "Başta Rasim Ozan Kütahyalı olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplamak lazım" dedi.

Tayyar ayrıca, "Bu haberi bir muhalif yapsaydı, gece kanala giderlerdi. Toplumda adalet duygusunu oluşturmak için eşit davranacaksınız" ifadelerini kullandı.

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Etiketler rok rasim ozan kütahyalı şamil tayyar gözaltı Tutuklama
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