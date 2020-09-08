Akif Beki de koronavirüse yakalandı

Karar yazarı Akif Beki, korona virüse yakalandığını duyurdu.

“Galapagos Adaları’nda, türlerin kökenini ararken Darwin’i görmüş yaşlı bir kaplumbağaya rastlama ihtimalim daha yüksek gibi geliyordu. Koronaya yakalanma ihtimalim daha yüksekmiş. Yanıldığımı geçen hafta öğrendim” diyen Beki, “bana bulaşmaz” diyenlere “korkun” mesajı verdi.

Beki, teşhis ciğerlere inmeden konduğu için şansılı olduğunu belirtti ve yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

“Evde tedavinin sonlarına yaklaşıyorum.

Ne anladın derseniz...

Demek bana da bulaşıyormuş, siz de korkun, korkmamaktan yeğdir, bu bir.

İyi huylusu yokmuş, bu da iki.

En hafif atlatılanı bile, hafife alınmayacağını kas ve eklem ağrılarıyla anlatıyor size.

Semptomsuz geçirme garantiniz yoksa çatmamaya bakın. Paçavra hastalığına bulaşın daha iyi. Muhatap olmaya gelmiyor bu mikrop"