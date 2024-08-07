Akit TV koordinatörü bu sefer de başörtülü kadınları hedef aldı:

Akit TV koordinatörü Muharrem Coşkun, bu kez de başörtülü kadınları Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den yaptıkları paylaşımları üzerinden hedef aldı.

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu sefer de başörtülü kadınları hedef aldı.

Kadınları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’de yaptıkları paylaşımlar üzerinden hedef alan Coşkun, şunları yazdı:

“Kemalizm son yıllarda o kadar normalleştirildi ve meşrulaştırıldı ki; AK Parti ile haklarına kavuşan türbanlı kadınlar bile şükür için Anıtkabiri seçiyor.. Stockholm sendromu mu Celladına aşık olmak mı? Hafıza kaybı mı?

"Atatürk söylemi AK Parti'ye zarar veriyor" demişti

Coşkun 31 Mart yerel seçimlerinin ardından da katıldığı bir canlı yayında da Atatürk söylemlerinin AK Parti'ye zarar verdiğini söylemişti.

Coşkun'un açıklamaları şöyleydi:

"Ankara'da açılan kulenin adı neydi, Atatürk Cumhuriyet Kulesi AK Parti açıyor. AK Partililer Cumhuriyet Halk partililerden daha çok Atatürk demeye başladılar, daha çok Kemalizmi kutsamalar daha çok Anıtkabir ziyareti yapmaya başladılar. Zannettiler ki biz CHP'nin bile terk ettiği, onlara bile faydası olmayan şeylere sarılırsak bize şifa olacak. Yani CHP bile onları artık taşımak istemiyor, Atatürk resmini görünür yerde göstermek istemiyor, utanıyor neredeyse, sen dört elle Atatürk'e sarılmaya çalışıyorsun ve geldiğimiz noktada "başkası olma kendin ol" ilkesini terk ettiği için, CHP'lilere şirin görünerek, CHP'li aday transfer edersek oylarımız artacak zannettiler. Sahilden uzaklaştıkça boğulmaya doğru gittiler. Sayın Cumhurbaşkanı tespiti yaptı. İnşallah öncekiler gibi olmaz, yalaka takımları varsa, onu yanıltan varsa bence bunlar gözden geçirilmeli."