  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Akit TV koordinatörü bu sefer de başörtülü kadınları hedef aldı:

Akit TV koordinatörü bu sefer de başörtülü kadınları hedef aldı:

Akit TV koordinatörü bu sefer de başörtülü kadınları hedef aldı:
Güncelleme:

Akit TV koordinatörü Muharrem Coşkun, bu kez de başörtülü kadınları Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den yaptıkları paylaşımları üzerinden hedef aldı.

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu sefer de başörtülü kadınları hedef aldı.

Kadınları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’de yaptıkları paylaşımlar üzerinden hedef alan Coşkun, şunları yazdı:

“Kemalizm son yıllarda o kadar normalleştirildi ve meşrulaştırıldı ki; AK Parti ile haklarına kavuşan türbanlı kadınlar bile şükür için Anıtkabiri seçiyor.. Stockholm sendromu mu Celladına aşık olmak mı? Hafıza kaybı mı?

Akit TV koordinatörü Muharrem Coşkun, bu kez de başörtülü kadınları Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den yaptıkları paylaşımları üzerinden hedef aldı.

 "Atatürk söylemi AK Parti'ye zarar veriyor" demişti

Coşkun 31 Mart yerel seçimlerinin ardından da katıldığı bir canlı yayında da Atatürk söylemlerinin AK Parti'ye zarar verdiğini söylemişti.

Coşkun'un açıklamaları şöyleydi:

"Ankara'da açılan kulenin adı neydi, Atatürk Cumhuriyet Kulesi AK Parti açıyor. AK Partililer Cumhuriyet Halk partililerden daha çok Atatürk demeye başladılar, daha çok Kemalizmi kutsamalar daha çok Anıtkabir ziyareti yapmaya başladılar. Zannettiler ki biz CHP'nin bile terk ettiği, onlara bile faydası olmayan şeylere sarılırsak bize şifa olacak. Yani CHP bile onları artık taşımak istemiyor, Atatürk resmini görünür yerde göstermek istemiyor, utanıyor neredeyse, sen dört elle Atatürk'e sarılmaya çalışıyorsun ve geldiğimiz noktada "başkası olma kendin ol" ilkesini terk ettiği için, CHP'lilere şirin görünerek,  CHP'li aday transfer edersek oylarımız artacak zannettiler. Sahilden uzaklaştıkça boğulmaya doğru gittiler.  Sayın Cumhurbaşkanı tespiti yaptı. İnşallah öncekiler gibi olmaz, yalaka takımları varsa, onu yanıltan varsa bence bunlar gözden geçirilmeli."

Etiketler Muharrem Coşkun akit yeni akit atatürk mustafa kemal atatürk başörtülü kadınlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş Instagram'ın ardından bir erişim yasağı daha Instagram'ın ardından bir erişim yasağı daha Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan çileden çıktı; şarkıyı yarıda kesti Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan çileden çıktı; şarkıyı yarıda kesti Türk-İş zam istedi: ''Yüzde 24,73'lük enflasyon farkını istiyoruz'' Türk-İş zam istedi: ''Yüzde 24,73'lük enflasyon farkını istiyoruz'' Canlı yayında Bakan Şimşek'in zor anları... Siri, sözünü kesti Canlı yayında Bakan Şimşek'in zor anları... Siri, sözünü kesti DSÖ'den ''eyvah'' dedirten uyarı! Şimdi de ''süper bakteri'' alarmı verildi DSÖ'den ''eyvah'' dedirten uyarı! Şimdi de ''süper bakteri'' alarmı verildi İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı ''Fetöşün aşağılık elemanları hala Türkiye'de'' ''Fetöşün aşağılık elemanları hala Türkiye'de'' Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra bir ilk Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra bir ilk Miras paylaşımında yeni dönem: O şart kalktı Miras paylaşımında yeni dönem: O şart kalktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı Simge Sağın iddialı bikinili pozlarıyla erişim engeli dinlemedi Simge Sağın iddialı bikinili pozlarıyla erişim engeli dinlemedi Sağlık kontrolü için gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı Sağlık kontrolü için gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı Aleyna Tilki'ye çirkin şantaj Aleyna Tilki'ye çirkin şantaj ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor Komandolar Türkiye'nin fındık tarlalarında nöbette Komandolar Türkiye'nin fındık tarlalarında nöbette Olimpiyatlardan cinsel organı yüzünden elenen sporcuya olay teklif Olimpiyatlardan cinsel organı yüzünden elenen sporcuya olay teklif Sıcaklara kısa bir mola: Sağanak geçişlerine dikkat Sıcaklara kısa bir mola: Sağanak geçişlerine dikkat AK Partili belediyenin sokak hayvanları çözümü sosyal medya oldu AK Partili belediyenin sokak hayvanları çözümü sosyal medya oldu