Akit TV muhabiri ile protestocu vatandaşlar arasında büyük tartışma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için toplanan vatandaşlar ile Akit TV muhabiri arasında canlı yayında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Akit TV muhabiri Atatürklü Türk Bayrağı'nı tutup yere atınca ortalık bir anda karıştı. çekti.

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestolar sırasında Akit TV muhabiri ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Akit TV muhabiri canlı yayında kendisini yuhalayan vatandaşlara tepki gösterdiği sırada bir vatandaş elindeki üzerinde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının da yer aldığı Türk bayrağı ile Akit TV kamerasının önünü kapattı.

Tam bu sırada Akit TV muhabiri bayrağı alıp yere attı.

Bu anlardan sonra ortalık bir anda karıştı. Akit TV muhabiri polislerin yanına giderken o anlar Akit TV tarafından "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün yandaşları Akit TV'ye saldırdı" başlığı ile paylaşıldı.