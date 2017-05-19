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  3. 19 Mayıs 2017 07:40

AKİT TV'de hakarete ceza verilmedi

AKİT TV'de ''Gün Başlıyor'' isimli programda sunucunun İsmet İnönü ve eşiyle ilgili sarf ettiği sözler ortalığı karıştırdı.

AKİT TV'de hakarete ceza verilmedi
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AKİT TV’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ isimli program sunucunun, “Bak bu Venizelos, tanıştırayım denize döktüğünüz, yanındaki de sizin lideriniz, bak burada sırıtıyor. İnönü. Bak görüyor musunuz? Bak tipe bak, yanındaki de karısı. Siz ancak karılarınızı kollarına verirsiniz” sözleri, Üst Kurul’u karıştırdı. Bazı üyeler bu sözlerin hakaret içermediğini savununca, muhalif üyeler toplantıyı terk etti. Programla ilgili hazırlanan uzman raporunda, sözlerin ‘ifade özgürlüğü’ne girdiği ve hakaret olmadığı savunuldu.

CEVAP HAKLARI VARMIŞ

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; 1973 yılında yaşamını yitiren İsmet İnönü ile 1992 yılında yaşamını yitiren Mevhibe İnönü’nün yargı, cevap ve düzeltme haklarının bulunduğu kaydedildi. Uzman raporunda cezaya gerek görülmediği de ifade edildi. Sunucunun argo içeren sözleriyle ilgili AK Parti kontenjanından seçilen üyeler, yaptırıma gerek olmadığını savundu. Toplantıya 3 üye katılmadı. Yaptırım kararı alınabilmesi için en az 5 üyenin oyu gerekiyordu. Ancak yapılan oylamada, AK Parti kontenjanından seçilen 3 üye ‘yaptırım uygulanmasın’ diğer 4 üye ise ‘yaptırım uygulansın’ oyu verince, karar alınamadı. Karar bir sonraki toplantıya kaldı.

Hürriyet

akit tv , rtük