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  3. 02 Haziran 2017 08:05

Akit TV'ye hakaret cezası

RTÜK, Akit TV'ye İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü'ye hakaret edildiği gerekçesiyle para cezası kesti.

Akit TV'ye hakaret cezası
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RTÜK, Akit TV’ye, ‘Gün Başlıyor’ adlı programda İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü ile ilgili hakaret içeren sözler nedeniyle idari para cezası verdi.

Programda sunucu, İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü hakkında “Bak bu Venizelos, tanıştırayım, denize döktüğünüz. Yanındaki de sizin lideriniz, bak burada sırıtıyor. İnönü bak, görüyor musunuz? Bak tipe bak, yanındaki de karısı. Siz ancak karılarınızı kollarına verirsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

DÖRDE KARŞI BEŞ OYLA
Daha önce de bu konu RTÜK’ün gündemine gelmiş, bazı üyeler cevap ve düzeltme hakkının uygulanmasını istemiş, karar yeter sayısına ulaşılamayınca bir sonuca varılamamıştı. RTÜK uzmanının raporunda, merhum İnönüler’in cevap ve düzeltme haklarını kullanabileceklerini belirtmesi de tepki çekmişti.

AKİT TV'de hakarete ceza verilmediAKİT TV'de hakarete ceza verilmedi

Önceki günkü RTÜK toplantısında söz konusu program yeniden tartışıldı. Muhalefet kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla bu kez 4’e karşı 5 oyla Akit TV’ye ceza çıktı. Programda, “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” ilkesinin ihlal edildiğine karar verildi. Akit TV, idari para cezasına çarptırıldı.

Hürriyet

akit tv , ismet inönü , rtük