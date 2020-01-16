Akit yazarı kendisine gelen e-posta'yı anlamayınca...

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 'Wikipedia açılırken, yeniakit.com.tr’ye engelleme' başlığıyla yayımlanan yazısında "Ben, bilgi amaçlı olarak Wikipedia ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararını ararken gazetenin mailine düşen, bir erişim engelleme kararı dikkatimi çekti. Başlığı şu şekilde idi: ’Erişim Engelleme Mahkeme Kararları/ Blocking Access Court Decisions (2020/00148 - 2020/00697)’ Kendi kendime düşündüm. ‘Biz, erişim engelleme kararı kaldırılan Wikipedia’nın açılıdığına dair mahkeme kararı araması yaparken, bu erişim engelleme kararı da ne?’ diye meraklandım" ifadesini kullandı.

Devamında "Tıklayıp, açtım. ‘Dear Madam/Sir’ diye başlıyor. ‘Madam’ ifadesini görünce, kafam karıştı. Sordum arkadaşlara. ‘Kötü bir şey değil.. Karşılarındaki sitenin yetkilisi olan kişinin bayan mı erkek mi olduğunu bilmedikleri için, ‘Sayın Bayan’ veya ‘Sayın Bay’ diye hitap anlamında kullanmışlar’ dediler. Hani, o kadarcığını biz de biliyoruz da. Türkiye’de kurulu bir erişim Sağlayıcıları Birliği’nin, Türkiye’de kurulu bir internet sitesine yolladığı maile, İngilizce başlanmasının ne anlama geldiğini merak ettim" diyen Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

"Bir de. Maildeki hitap cümlesinin hemen altında, bir tüzel kişi olarak şirketin ünvanı yer aldığına göre. ‘Bay veya bayan’ alternatifli hitabın anlamını algılayamadım.. ‘Acaba, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında bir operasyon ile karşı karşıya mıyız’ diye düşündüm.

‘Şimdilik es geçmeye’ karar verdim.. Zaten hemen altında.. İngilizce metnin, Türkçesini de vermişler.

Türkçe metin, bay ve bayan alternatifli olarak değil, ikisini de kapsayacak şekilde, ’Sayın ilgili’ diye başlıyor. ‘Sincerely..’ diye biten İngilizce metnin arkasından, Türkçe metni de okudum.

Türkçe metin de, ’Saygılarımızla’ diye bitiyor. Son paragraftaki, ’Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ ifadesi dikkatimi çekti..

Wikipedia hakkında 3 yıl önce erişim engelleme kararı veren mahkeme de, bu mahkeme idi..

Bilmiyorum ama, hakimi büyük ihtimalle değişmiştir..

Ama..

Dün akşam saatlerinde, Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyarak, Wikipedia hakkında erişim engelleme kararını kaldıran hakim, büyük ihtimalle, dün haberdar olduğumuz yeniakit.com.tr’deki bir habere erişim engelleme kararının da hakimi olmalı..

Mailin eklerini, ’Acaba hangi haber için bu karar verilmiş?’ diye merakla indirdim..

Hakimin ismi ’Sezer Söylemez’ diye geçiyordu..

Haber ise, hayli ilginç bir konuya ait..

‘https://www.yeniakit.com.tr/haber/sule-cet-davasinda-carpici-ayrinti-mektuplarindan-o-avukat-cikti-h1576147154-771629.jpg-963400.html’ linkine engel getirilmiş..

Şule Çet ismini görünce, tahmin ettim..

Şu Ankara’da yaşanan, iki zengin aile oğlanının, bir üniversiteli genç kızı, gökdelenden aşağıya attıkları iddiası ile yargılanmalarında, kamuoyunun tanıdığı bir kadın avukat hakkındaki iddialar dile getiriliyordu..

Avukat hanımın, sanıklardan birisinin avukatlığını aldığı iddiasının geçtiği bir haber, yeniakit.com.tr’de yayınlanmış...

İsmi geçen avukat hanım mahkemeye koşmuş..

‘Engelleyin yeniakit.com.tr’yi’ demiş..

Meltem Banko isimli bayan avukatın dilekçesini alan, dün itibari ile de Wikipedia’ya erişimin engellenmesi kararını kaldıran hakimimiz de, yeniakit.com.tr’deki habere erişimin engellenmesine karar vermiş.

(Neyse ki, sitenin tamamına değil, sadece o habere ilişkin olarak engelleme kararı verilmiş.)

Mailde, bu hususun özet bildirimi şu şekilde yapılmış:

‘Bu hükümler uyarınca, ekteki udf dosyasında belirtilen karar (Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 13.01.2020 tarih ve 2020/498 D. İş) birliğimize tebliğ edilmiş olup, 5651 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi çerçevesinde mahkeme hükmünde belirtilen içeriğe erişimin engellenmesi kararı tarafımıza iletilmiştir..’

Böylece anlamış olduk ki..

Türkiye’de işler tersine işliyor..

Wikipedia’ya erişim engelinin kalktığı gün..

yeniakit.com.tr’de yayınlanan bir habere erişim engeli getiriliyor..

Hani kararda bir gerekçe olsa..

Gam yemeyeceğim..

Karardaki ilgili cümle şöyle:

‘Yukarıda yazılı URL adreslerinde bulunan içeriklerde avukat olan talep edenin itibarı ve saygınlığının zedelenmesine neden olacak paylaşımların olduğu anlaşılmakla..’

Evet.. hepsi hepsi bu..

Meltem Hanım hakkında gerçeğe aykırı ne denilmiş, hangi iddia ile saygınlığı haksız yere zedelenmiş?

Hiçbirisi yok..

‘Ben gerekçesiz verdim kararı.. Sen itiraz et’ dercesine verilmiş bir karar..

İtiraz etmeye, edelim de..

Şu görüntü, biraz ayıp olmuyor mu?

Mustafa Kemal’e hakaretlerin bulunduğu, dindar insanlara hakaretlerin bulunduğu bir site erişime açılırken..

Meltem Banko hakkında gerçek iddianın yayınlandığı haber, engelleniyor..

‘Matematiksel ifadesi ile, ‘Meltem Banko büyüktür, Mustafa Kemal’ mi denilmek isteniyor’, sorgulaması yapacağım ama..

Şimdilik çelişkiyi duyurmakla yetinelim."





