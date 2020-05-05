Muhalefet, salgın sürecinde maske dağıtımında yaşanan sorunları "beceriksizlik" olarak yorumlarken; Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"SUÇ DEVLETE ATILIYOR"

Pazarcı, maske dağıtımında "asıl suçlunun" eczanelerin olduğunu iddia ederek, "Eczanelere maske dağıtımı yapan depo çalışanları ile konuştum... 'Kapılarına götürüyoruz, bazı eczaneler istemiyor' dediler. Sonrası malum: Cama bir 'Maske yok' yazısı asıyorlar. Muhtemelen sorana da "gelmedi" cevabı veriyorlar. Suç devlete atılıyor!" şeklinde paylaşımda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Salgının ilk ortaya çıktığı günlerde fırsatçılar maskeleri fahiş fiyatlara satıyordu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tanzim satışlarını yapılacağını açıklamıştı. Tepkilerin gelmesinin ardından ücretsiz maske ve kolonya dağıtılacağı belirtildi. İlk olarak PTT görevlendirildi, daha sonra e-devlet'ten başvurular yapılarak 5 maske dağıtıldı. Bu kez de kod sorunu yaşandı. Kimi vatandaşlara kod geldi, kimilerine maske teslimi haftaları buldu. Son olarak ise Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına ücretsiz maske kodu özelliği ile güncellendi. Uygulama "Maske Talep Et" özelliği eklendi.





Kaynak: Akşam yazarı maske dağıtımındaki suçluyu buldu