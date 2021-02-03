Albayrak'ların gazetesinde Hükümete olay eleştiriler

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın ağabeyinin sahibi olduğu iktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat iktidarı kızdıracak bir yazı kaleme aldı.

Gerçek gündemin erken seçim, yeni parti ya da siyaset olmadığını ifade eden Donat, gerçek gündemin işsizlik olduğunu belirtti.

"Şairin, 'Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya / Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya' dediği misal: Yurdu geziyor, görüyor, dinliyoruz. Erken seçim... Siyaset... Yeni parti... Sosyal medya zevzekliği... Milletin umurunda değil. Gündem... Korona ile mücadele... Aşı... Esnafa ekonomik destek... İşsizlik... Gençlere iş... Örnek, Erzurum'da 18-30 yaş arası, 30 bin işsiz var."

SEÇMEN UMUDA OY VERİR BOŞ LAFA DEĞİL

Ayrıca Donat yazısında, "Beklenti... Yatırım... Proje... İstihdam... Üretim... İhracat. Unutmayalım... Seçmen, 'umuda' oy verir, 'boş lafa' değil." düşüncesini dile getirdi.