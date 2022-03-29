Ali Sirmen hastaneye kaldırıldı
Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Gazetesi Ali Sirmen'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ali Sirmen'in köşesi ‘Dünyada Bügün’den aktarılan bilgiye göre yazarın önümüzdeki günlerden itibaren yazılarına devam edeceği belirtildi.
Gazete açıklamasında, “Yazarımız Ali Sirmen Covid-19 hastalığı nedeniyle hastaneye yatmıştır. Yazılarına önümüzdeki günlerden itibaren devam edecektir” denildi.
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